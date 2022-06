Циципас си гарантира сблъсък с Кирьос в Уимбълдън

Стефанос Циципас победи Джордан Томпсън С 6:2, 6:3, 7:5 в мач от втория кръг на Откритото първенство на Великобритания.

Два пробива на сметката на световния №5 при мъжете му позволиха да спечели първия сет безпроблемно.

Във втората част гъркът изоставаше с 1:3 гейма, след като допусна пробив, но до край на сета загуби едва девет разигравания, за да удвои преднината си.

Заключителната трета част бе най-оспорвана в двубоя. 23-годишният тенисист проби опонента си при последната си възможност и сложи точка на спора с третия си мачбол след 2 часа и 6 минути игра.

