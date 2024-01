Цинуен Джън обърна Калинская и за пръв път в кариерата си ще играе на полуфиналите в турнир от Големия шлем

Китайката Цинуен Джън оформи полуфиналното каре в тазгодишното издание на Australian Open 2024, след като в последния двубой от четвъртфиналите при дамите надигра в три сета рускинята Ана Калинская.

Джън загуби оспорвания първи сет в тайбрек, но след средата на втория контролираше изцяло събитията на корта, за да сложи точка на спора след 6:7(4), 6:3, 6:1.

Мачът на "Род Лейвър Арена" започна с бърза размяна на пробиви, след което в средата на първия сет двете отново спечелиха по веднъж подаването на своята съперничка, изравнявайки силите при 3:3. В седмия гейм Калинская отрази нови два брейкбола, а от този момент нататък и двете тенисистки сервираха отлично, което логично доведе до тайбрек. В дългия гейм битката продължи да бъде равностойна, но в края рускинята спечели четири поредни разигравания, измъквайки първата част след 7-4 в своя полза.

Във втората и Калинская, и Джън продължиха да се представят солидно на свое подаване, но китайката беше тази, която все пак първа си осигури точка за пробив в осмия гейм. Азиатката моментално се възползва, повеждайки с 5:3 и след това на собствен сервис затвори сета с 6:3.

В решителната трета част пък нямаше какво да спре първата ракета на Китай, която на два пъти спечели подаването на рускинята, за да дръпне с 4:1. В този момент Калинская поиска медицинско прекъсване заради някакъв проблем, но Джън остана фокусирана и спечели следващите два гейма, стигайки до крайния успех след 6:1 и 2 часа и 18 минути престой на корта.

По този начин Цинуен Джън се класира за своя първи полуфинал в турнирите от Големия шлем, като освен това стана и първата китайка, която достига до тази фаза в Австралия след Ли На през 2014-а година, която тогава вдигна и трофея.

В допълнение победата на Джън над Ана Калинская ѝ гарантира и дебют в топ 10 на световната ранглиста при дамите, а в спор за място на финала в "Мелбърн Парк" Цинуен ще се изправи срещу квалификантката от Украйна Даяна Ястремска, която по-рано днес елиминира чехкинята Линда Носкова с 6:3, 6:4.

Comeback Queen



Zheng Qinwen storms back from a set down against Kalinskaya to book her place in the semifinals, 6-7(4) 6-3 6-1 #AusOpen • #AO2024 • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/MzuXFcGv4K