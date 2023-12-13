ЦСКА 1948 се раздели с девет играчи

ЦСКА 1948 се раздели с 9 футболисти. Това са Ахмед Адемов, Илия Русинов, Преслав Антонов, Мариян Тонев, Наско Цеков, Кристиян Грозданов, Стелиян Добрев, Николай Желязков и Даниел Маджаров.

От клуба благодариха на всеки един от освободените за тяхната отдадеността и им пожелаха късмет в бъдеще.

Припомняме, че вчера с бистричани разтрогна и нападателят Видар Кяртансон. Исландецът изигра 13 срещи с екипа на ЦСКА 1948 и отбеляза един гол.

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