Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ
НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG
Гледай сега:
Заседание на Народното събрание
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ

ЦСКА 1948 се раздели с девет играчи

Това са Ахмед Адемов, Илия Русинов, Преслав Антонов, Мариян Тонев, Наско Цеков, Кристиян Грозданов, Стелиян Добрев, Николай Желязков и Даниел Маджаров

bnt avatar logo
от БНТ
15:42, 13.12.2023
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Слушай новините днес

ЦСКА 1948 се раздели с 9 футболисти. Това са Ахмед Адемов, Илия Русинов, Преслав Антонов, Мариян Тонев, Наско Цеков, Кристиян Грозданов, Стелиян Добрев, Николай Желязков и Даниел Маджаров.

От клуба благодариха на всеки един от освободените за тяхната отдадеността и им пожелаха късмет в бъдеще.

Припомняме, че вчера с бистричани разтрогна и нападателят Видар Кяртансон. Исландецът изигра 13 срещи с екипа на ЦСКА 1948 и отбеляза един гол.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
#ФК ЦСКА 1948 #раздяла #футбол #футболисти
Още от: Български футбол
Берое се раздели с бразилец
Берое се раздели с бразилец
Даниел Боримиров: Чакам от Николай Костов доклад с причините за спада в играта
Даниел Боримиров: Чакам от Николай Костов доклад с причините за спада в играта
Борислав Георгиев: Дългът на Левски към НАП вече е под 10 милиона лева
Борислав Георгиев: Дългът на Левски към НАП вече е под 10 милиона лева
Наско Сираков се извини на синята общност и обяви решението си за Николай Костов
Наско Сираков се извини на синята общност и обяви решението си за Николай Костов
Етър се раздели с Янко Ангелов и Димо Бакалов
Етър се раздели с Янко Ангелов и Димо Бакалов
ДК към БФС отложи за следващото си заседание разглеждането на инцидентите от мача ЦСКА - Лудогорец
ДК към БФС отложи за следващото си заседание разглеждането на инцидентите от мача ЦСКА - Лудогорец
Топ 24
Най-четени
Започна демонтажът на Паметника на Съветската армия, отрязаха върха на монумента (СНИМКИ)
Започна демонтажът на Паметника на Съветската армия, отрязаха върха...
Нова схема: Работиш седмица във Франция, получаваш 1800 лв месечно у нас за година като обезщетение за безработица
Нова схема: Работиш седмица във Франция, получаваш 1800 лв месечно...
Жена загина на място, блъсната от камион за боклук в Пловдив
Жена загина на място, блъсната от камион за боклук в Пловдив
Полша променя курса - какви са приоритетите на Доналд Туск?
Полша променя курса - какви са приоритетите на Доналд Туск?
7-годишно момиче е принуждавано да живее в кокошарник без дневна светлина
7-годишно момиче е принуждавано да живее в кокошарник без дневна...
Москва за демонтирането на Паметника на Съветската армия: Това е враждебна стъпка
Москва за демонтирането на Паметника на Съветската армия: Това е...
Мирна демонстрация в подкрепа на премахването на Паметника на Съветската армия (СНИМКИ)
Мирна демонстрация в подкрепа на премахването на Паметника на...
Прекратиха разследването срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова
Прекратиха разследването срещу Бойко Борисов, Владислав Горанов и...
260 000 лева ще струва демонтажът на фигурите на Паметника на Съветската армия
260 000 лева ще струва демонтажът на фигурите на Паметника на...
Пиерлуиджи Колина: Не може рефер да бъде бит, защото е взел решение, дори и то да е грешно
Пиерлуиджи Колина: Не може рефер да бъде бит, защото е взел решение, дори и то да е грешно