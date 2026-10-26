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ЦСКА шамароса Лудогорец и превзе върха

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
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"Армейците" матираха "орлите" на раздяла с Националния стадион "Васил Левски".

цска шамароса лудогорец превзе върха
Снимка: startphoto.bg
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ЦСКА се настани временно на върха Първа лига. Селекцията на Маркус Гиздол подчини Лудогорец с 2:0 в среща от 14-ия кръг, изиграна на Националния стадион "Васил Левски". По този начин "армейците" се разделиха със съоръжението, на което домакинстваха през последните две години, тъй като в края на настоящата седмица ще се завърнат на обновения стадион "Българска армия".

Имената си сред голмайсторите за "червените" записаха Анжело Мартино и Леандро Годой. Така столичният тим добави втора поредна победа на своята сметка в родния елит и същевременно нанесе първа загуба на съства, воден от Игор Йовичевич.

Така "армейците" вече имат на сметката си 30 точки, а "разградчани" продължават да се намират на третото място във временното класиране. На 31 октомври (събота) ЦСКА ще приеме Славия в мач, който се очаква да бъде голям празник за "червената" общност, докато Лудогорец ще има визита на ЦСКА.

Откриващите минути не предложиха нищо интересно пред двете врати. Първата по-интересна бе за гостите в 11-та минута, когато Агибу Камара се опита да прехвърли Фьодор Лапоухов след отбита топка, която мина над вратата.

В 16-та минута Стефано Сенси ценрира от корнер и Макс Ебонг стреля с глава, но право в ръцете на Хендрик Бонман.

2 минути след това Иван Желизко се отчете с далечен удар, преминал над вратата на Лапоухов.

В 25-та минута домакините съумяха да ударят първи. Леандро Годой получи и не се забави много с центрирането, отправено към включването на Анжело Мартино. Последният се озова сам и на нетипична позиция, за да разпечата вратата, пазена от Бонман.

Разградчани се отърсиха и в хода на първото полувреме Руан Круз настигна една топка, а неговият удар мина встрани. В ответната атака обаче „орлите“ можеха да си вкарат автогол след шпагат на Мохамед Брахими, но Хосам Абделмагид изчисти в корнер.

В 39-та минута „червените“ останаха на крачка от второ попадение. Удар на Сенси бе отразен от Бонман, а при добавката Йоанис Питас пропусна от няколко метра.

Столичният тим продължи с атаките и в края на първото полувреме Брахими се освободи, стреляйки от точката на дузпата. Все пак Бонман прояви рефлекс и опази вратата си от втори гол.

Впоследствие „зелените“ имаха своя шанс, изстрел по тревата от границата на наказателното поле мина на метър от вратата на техните съперници.

Столичният тим продължи с атаките и в края на първото полувреме Брахими се освободи, стреляйки от точката на дузпата. Все пак Бонман прояви рефлекс и опази вратата си от втори гол.

Впоследствие „зелените“ имаха своя шанс, изстрел по тревата от границата на наказателното поле мина на метър от вратата на техните съперници.

Тимът от Борисовата градина продължи своя натиск и на старта на втората част, когато Факундо Родригес засече с глава центриране на Сенси, като неговият опит бе достатъчно точен.

Последва затишие в средата на второто полувреме. Тогава Годой и Давид Пастор комбинираха, а всичко свърши с пас към Питас, който стреля в ръцете на Бонман.

„Орлите“ се активизираха в 69-та минута. Центриране, паднало на главата на Теодор Иванов, едва не изненада Лапоухов. 60-секунди по-късно Кайо Видал стреля и също бе близо да накаже грешната преценка на стража от Беларус, но опитът на първия в крайна сметка излезе в аут.

В 71-та минута отборът от Разград пропиля още една добра възможност. Петър Станич подаде към Дерой Дуарте и той преодоля Лапоухов, но се озова на аутлинията. След това я върна към Ерик Маркус, който стреля в аут.

Домакините бяха близо да удвоят с наближаването на края. Бонман сгреши и подари топката на Сенси. Последният отклони към Жан-Филип Гбамен, но и той шутира далече от целта.

Домакините бяха близо да удвоят с наближаването на края. Бонман сгреши и подари топката на Сенси. Последният отклони към Жан-Филип Гбамен, но и той шутира далече от целта.

Гостите можеха да се върнат в играта, като Лапоухов отрази шут ниско по тревата на Бърнард Текпетей.

В 87-та минута „армейците“ Исак Соле се нагърби да стреля и само добрата реакция на Бонман предотврати попадението.

В 88-та минута „червените“ сложиха край на интригата. Соле намери Годой, който се освободи с един финт от опеката на Едвин Куртулуш и прати топката във вратата на Бонман.

В 90-та минута пред Ивайло Чочев се откри последният шанс да върне „орлите“ в играта, но не уцели вратата с глава от близка дистанция.

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