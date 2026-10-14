ЦСКА влезе във владение на стадион „Българска армия“

Министерството на младежта и спорта и ЦСКА постигнаха споразумение клубът официално да встъпи във владение на стадион „Българска армия“.

„Това е важна стъпка за развитието на спортната инфраструктура в България и за създаването на съвременни условия за провеждане на футболни срещи“, заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов след среща с представители на ЦСКА. „Стадион „Българска армия“ има особено значение за ЦСКА и неговите привърженици. Обновяването му е свързано с очакванията на поколения български фенове. Благодарим на Министерството на младежта и спорта за оказаната подкрепа“, заявиха от клуба.

Министерството оказа съдействие в рамките на своите правомощия за постигането на споразумението по придобиването на правото на ползване на стадиона от страна на ЦСКА.

Развитието на модерна спортна инфраструктура е съществена предпоставка за подобряване на условията за спортистите и привържениците, както и за утвърждаването на България като домакин на значими спортни събития.

Ръководството на ЦСКА също отбеляза новината с публикация в социалните мрежи:

Скъпи армейци,

Мечтата ни вече е реалност!

С огромна радост ви информираме, че днес бе направена още една важна стъпка и ЦСКА официално встъпи във владение на стадион „Българска армия“.

Нашият отбор вече ще посреща двубоите си на истинско бижу – гордост за всички наши привърженици и за цяла България.

Зад реализирането на тази изключителна цел стоят много усилия, труд и професионализъм.

Преди всичко искаме да благодарим на Министерството на младежта и спорта и на всички държавни институции за отличното взаимодействие и активната им подкрепа. Тяхната помощ изигра важна роля за успешното финализиране на процедурите и сбъдването на мечтата на поколения армейци. С общи усилия успяхме да доведем процеса до край и да се завърнем в нашия обновен дом.

„Това е важна стъпка за развитието на спортната инфраструктура в България и за създаването на съвременни условия за провеждане на футболни срещи“, заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов след срещата с представителите на ЦСКА.

ЦСКА поздравява всички свои привърженици и им желае изключителни емоции и невероятни моменти на трибуните на най-модерния стадион в България.

Честито, армейци!