"Да дариш частица от себе си" - благотворителна акция по кръводаряване се проведе в Приморско

27 души отвориха сърцата си за една благородна кауза и дариха кръв в Приморско. Кръводарителската акция се организира от общината съвместно с Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас. С жеста си доброволците дадоха надежда на хора, за които кръвопреливането може да бъде животоспасяващо.

От общината изказаха благодарност към всички участници и медицинския екип, осъществил инициативата.

А посланието на акцията е повече от ясно – за да спасиш човешки живот, понякога е достатъчно да дариш частица от себе си.