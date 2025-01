Да се изложиш, докато всички очароват

Дори и само един ден от началото на първия турнир от Големия шлем за годината да е гледал човек, вероятно ще се впечатли. Непрестанни изненади, изключително равностойни мачове, битка за повечето точки, доста отказвания, които позволяват на по-непопулярни тенисисти да продължат напред. Ето – да разгледаме днешния ден. Яник Синер загуби сет след 106 дни, но все пак имаше по-радостна участ в сравнение с друг от фаворитите и трикратен финалист в Мелбърн – Данил Медведев, който трябваше да преглътне доста горчив хап: отпадане от 19-годишния, енигматичен, играещ с лявата ръка Лърнър Тиен след близо петчасова битка, продължила почти през цялата нощ местно време. Кокинакис и Кириос се отказаха от турнира на двойки, което нямаше как да се хареса особено много на публиката. И докато всички очароват от усилията, които полагат, волята, която демонстрират и желанието за победа, което неизменно съпътства срещите, една американка при дамите направи изключително лошо впечатление с поведението си. При това – след победа.

Даниел Колинс. Американка. Печели мача си срещу австралийката Дестини Аава, по драматичен начин и в три сета, като краят на срещата идва при 6:2 в нейна полза. Явно подразнена от реакциите и предпочитанията на тълпата, която подкрепя своята сънародничка и нейна опонентка, Колинс започва да раздава самодоволни, иронични и въздушни целувки към публиката, докато приближава ръката до ухото си в опит да провокира хората да покажат какво мислят за нея. Публиката, разбира се, започва да освирква победителката. След това една от целувките на Колинс с жест отива към задните й части, разбирате вероятно „поканата“. Да, спортът понякога те кара да излизаш извън релси и да губиш самоконтрол. Да, много други тенисисти, особено при мъжете, са позволявали на емоциите да ги обладаят, показвайки това чрез чупене на ракета, спорове със съдията или дори разпри с треньорските си щабове. Така че поведението на Колинс дотук не е чак толкова невиждано и заслужаващо огромна критика.

Little bit of prime "Hollywood" Hulk Hogan about Danielle Collins post match!#AO2025 pic.twitter.com/nyusDgt3PP