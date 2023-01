Дамар Хамлин се прибра в Бъфало

Дамар Хамлин беше изписан от болницата в Синсинати една седмица след като получи сърдечен арест по време на мач от НФЛ и беше транспортират до Бъфало.

Лекарите от Медицинския център на университета в Синсинати, където Хамлин прекара миналата седмица, казаха, че той е пътувал добре и ще продължи да бъде наблюдаван от медицински екип в Бъфало.



„Мога да потвърдя, че се справя добре и това е началото на следващия етап от неговото възстановяване“, добави още медикът.

Damar Hamlin flew back to Buffalo this morning with some of his teammates. He's been upgraded from critical to good/fair condition less than a week after collapsing. A true miracle. ️ pic.twitter.com/9F7K1KFkPT