Даниил Медведев е първият финалист в Маями

Даниил Медведев победи Карен Хачанов с 7:6(5), 3:6, 6:3 в полуфинален мач от тенис-турнира от сериите "Мастърс" в Маями с награден фонд 8,8 милиона долара.

В хода на първия сет поставеният под №5 в световната ранглиста проби своя опонент за 4:3 гейма и пропусна сетбол на свой сервис. Вместо това опонентът му върна пробивът и се стигна до тайбрек. Там Медведев затвори частта с третия си сетбол.

Хачанов поведе с 3:0 във втория сет и задържа преднината си до края на частта. В третия решителен сет Медведов бе наред да осъществи ключов пробив, който да му осигури комфортна преднина от три сета. 27-годишният тенисист се поздрави с успеха с първия си мачбол след 2 часа и 19 минути игра.

MATCH POINT OF THE YEAR?!@DaniilMedwed overcomes Khachanov to reach back-to-back finals in Indian Wells and Miami! ️️#MiamiOpen pic.twitter.com/Tgsq7HWGlZ