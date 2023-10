Даниил Медведев и Яник Синер ще спорят за титлата на финала във Виена

Даниил Медведев и Яник Синер ще спорят за титлата на турнира по тенис на твърда настилка във Виена с награден фонд от 2,56 милиона евро.

Поставеният под №1 руснак и защитаващ титлата си от миналата година се наложи на полуфиналите срещу гръка Стефанос Циципас с 6:4, 7:6(6) за час и 45 минути игра.

