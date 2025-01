Даниил Медведев оцеля след обрат срещу тайландец в Мелбърн

Даниил Медведев се спаси от сензациинно отпадане още в първия кръг на Australian Open след обрат срещу тайландеца Касидит Самредж. Руснакът спечели с 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 за 3 часа и 10 минути.

Световният №418 за пръв път игра на ниво ATP в кариерата си, след като получи "уайлд кард" за състезанието. Тоталният аутсайдер обаче впечатли с изключително смелата си и атрактивна игра, която докара миналогодишния финалист до тотално отчаяние. Медведев счупи ракета, влезе в пререкание със своя щаб, провокираше публиката и изглеждаше, че ще напусне Мелбърн скоропостижно.

Медведев допусна изоставане с 1-2 сета, но Медведев успя да повиши нивото на старта на четвъртата част и до края даде само три гейма на Самредж, който очевидно имаше и проблеми с крампи в последните две части.

Melbourne welcome to Daniil Medvedev



A marathon in his first round match itself, Medvedev triumphs 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • @DaniilMedwed • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/65AKs28a1J