Вижте най-желаните гимназии в София при класирането след 7-и клас

И тази година гимназията с най-висок минимален бал е Софийска математическа гимназия - 487.5. Следва 91-ва Немска езикова гимназия с 468.5. Третото място е за Технологично училище „Електронни системи“ - с бал 464.25.

След това са 164-та Испанска гимназия, 73-то СУ, Втора английска, Първа английска, 51-во СУ, 9-а Френска езикова гимназия и НПМГ.



1. СМГ - 487.5

2. 91 НЕГ - 468.5

3. ТУЕС - 464.25

4. 164 ГПИЕ - 461

5. 73 СУ - 449

6. Втора Английска - 447.5

7. Първа Английска - 442

8. 51 СУ - 435

9. 9 ФЕГ -432.5

10. НПМГ - 431.32