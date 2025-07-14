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Вижте най-желаните гимназии в София при класирането след 7-и клас

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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И тази година гимназията с най-висок минимален бал е Софийска математическа гимназия - 487.5. Следва 91-ва Немска езикова гимназия с 468.5. Третото място е за Технологично училище „Електронни системи“ - с бал 464.25.

След това са 164-та Испанска гимназия, 73-то СУ, Втора английска, Първа английска, 51-во СУ, 9-а Френска езикова гимназия и НПМГ.


1. СМГ - 487.5
2. 91 НЕГ - 468.5
3. ТУЕС - 464.25
4. 164 ГПИЕ - 461
5. 73 СУ - 449
6. Втора Английска - 447.5
7. Първа Английска - 442
8. 51 СУ - 435
9. 9 ФЕГ -432.5
10. НПМГ - 431.32

#7-и клас #желани гимназии #класиране

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