Даниил Медведев се класира за полуфиналите на тенис турнира във Виена

Защитаващият титлата си Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка във Виена с награден фонд от 2,56 милиона евро. Поставеният под №1 руснак се наложи с 6:3, 3:6, 6:3 срещу своя сънародник Карен Хачанов за 2 часа и 17 минути.

Това е 63-ти успех за Медведев през сезона до момента. Руският тенисист изравни най-доброто си постижение от 2021 година.

В деветия гейм от третия сет Хачанов допусна решителен пробив, а 27-годишният Медведев приключи двубоя още при първата си възможност.

