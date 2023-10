Макс Верстапен е с най-добро време в първата свободна тренировка в Мексико

Макс Верстапен от отбора на Ред Бул беше най-бърз в първата свободна тренировка преди неделното Гран при на Мексико във Формула 1.

Шампионът, който ще се опита да спечели рекордната 16-та победа през годината, направи най-добра обиколка за 1:19.718 минути.

Алекс Албон от Уилямс изненадващо е втори, на само 0.095 секунди след нидерландеца. Представителят на домакините Серхио Перес се класира на трета позиция. Пилотът на Ред Бул е на 0.297 секунди след Ферстапен.

CLASSIFICATION (END OF FP1)



