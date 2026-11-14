Дания нанесе тежка загуба на Португалия в първия мач след ерата "Кристиано Роналдо"

Дания победи Португалия с 4:1 в мач от 5-ия кръг на Лига А в Лигата на нациите. Расмус Хойлунд се отличи с два гола за победителите.

Това бе първи мач за португалците след оттеглянето на Кристиано Роналдо от националния отбор. Феновете благодариха на своя любимец с огромен транспарант, на който пишеше "Благодаря, капитане". В седмата минута стадионът избухна в аплодисменти в чест на рекордьора по голове за тима.

Първото полувреме на стадион "Мунисипал де Брага" в Брага бе изпълнено с опасни положения пред двете врати, като двата отбора си отправиха по два точни удара. Диого Коща отрази изстрели на Густав Исаксен и Расмус Хойлунд, а същевременно гол на нападателя не бе зачетен заради засада.

В 42-ата минута датчаните получиха дузпа, след намесата на ВАР, за игра с ръка на Рубен Диаш. Пиер-Емил Хойберг бе точен от бялата точка, за да открие резултата.

След почивката възпитаниците на Брайън Ример подпечатаха успеха си с два гола в рамките на седем минути. Пет минути след началото на второто полувреме Расмус Хойлунд засече от воле центриране в наказателното поле на Микел Дамсгаард.

Хойлунд удвои головата си сметка в 57-ата минута. Футболистът на Наполи проби в пеналтерията и стреля в далечния ъгъл за 3:0.

Четвърт час преди края на редовното време Йоаким Андерсен също записа името си сред голмайсторите. Централният защитник засече с глава центриране от пряк свободен удар на Матиас Йенсен.

В последната атака в срещата Бернардо Силва отбеляза почетен гол за домакините. Капитанът се разписа с шут от вътрешостта на вратарското поле.

Португалия оглавява класирането с актив от 12 точки. Дания се изкачи до второто място в подреждането с 9 пункта.

В другия мач от групата Норвегия надигра Уелс с 3:1.