Дъщерята на Денис Родман е най-високоплатената футболистка в САЩ

Тринити Родман, дъщеря на легендата от НБА Денис Родман, вече е най-добре платената футболистка в историята на женската лига по американски футбол (NWSL).

Тринити подписа 4-годишен договор за 1,1 милиона долара с Вашингтон Спирит. Състезателката парафира контракт с годишна заплата от 281 000 долара.

Предишният рекорд във футболната лига при жените се държеше от Алексис Морган и Меган Рапино, които печелеха по 250 000 долара на сезон. Преди да подпише нов договор, годишната заплата на 20-годишната Тринити Родман беше 42 хиляди (плюс бонуси).

Преди това футболистката стана популярна в родината си, след като беше избрана за най-младата състезателка в драфта на лигата за 2021 година. Тя спечели наградите дебютант на сезона и млад играч на годината.

В САЩ Тринити Родман е сравнявана с легенди като Алекс Морган и Меган Рапино. Мнозина смятат, че заради възрастта ѝ тя има всички шансове да надмине успехите им.

