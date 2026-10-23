Дъжд, придружен с гръмотевици в Централна и Източна България, температурите се понижават

Сутринта на места в равнините и низините видимостта ще бъде намалена. Минималните температури ще бъдат между 8° и 14°, в София – около 9°.

През деня валежи от дъжд, на отделни места значителни по количество и придружени от гръмотевици, ще има в Централна и Източна България. След обяд валежите навсякъде ще спрат. Над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна, но още в сутрешните часове от запад ще започне да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време.

Ще духа умерен, в североизточните райони – временно силен северозападен вятър. С него ще нахлува по-студен въздух, температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, в отделни райони - и с гръмотевична дейност. В сутрешните часове на места видимостта ще бъде намалена. След обяд валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен северозападен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход, минималните - около 14° - 15°, максималните - 16° - 17°. Температурата на морската вода е 17° - 18°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. Ще има валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

В събота над цялата страна облачността ще се разкъса и ще намалее, най-късно над североизточните райони. В низините и котловините преди обяд ще бъде мъгливо. Северозападният вятър ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 17° и 22°, но сутрешните ще са по-ниски – между 1° и 6°, в Източна България – до 10° - 12°.

В неделя на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска облачност, по Черноморието ще преръмява, а вечерта в югозападните райони ще завали дъжд. Максималните температури ще са между 16° и 21°.

През първите два дни от следващата седмица ще преобладава облачно време, на места с валежи от дъжд, по-значителни във вторник. Вятърът ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната - от североизток, и ще се усили. Температурите ще се понижават.