Халфът Деклан Райс е постигнал устно споразумение за нов договор с Арсенал, съобщава "Скай Спортс".

Според медиите на Острова с новия контракт той ще се изравни с Букайо Сака като най-високоплатения играч на "артилеристите". Към момента годишната заплата на съотборника на Райс е 300 хиляди паунда на седмица, което е с 40 хиляди повече от сегашното възнаграждение на полузащитника.

27-годишният англичанин и неговите представители са провели разговори с клуба през изминалите месеци, а въпреки 18-те оставащи месеца от договора му, от Арсенал искат да подсигурят услугите му и отвъд този период. През миналия сезон Деклан Райс беше избран за Играч на сезона на лондончани, а тимът спечели първата си титла от Висшата лига от над 20 години.

Той пристигна през 2023 година от Уест Хям за рекордната за "артилеристите" сума от 105 милиона паунда, а оттогава се превърна в ключов играч от състава, воден от Микел Артета.