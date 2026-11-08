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Денислав Бърдаров записа 14 точки, а Халкбанк остава непобеден в Турция

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Спорт
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Халкбанк е втори във временното класиране с 14 точки (5 победи).

денислав бърдаров записа точки халкбанк остава непобеден турция
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Денислав Бърдаров, Матей Казийски и тимът на Халкбанк (Анкара) записаха пета победа в турската Ефелер Лига. Воденият от Радостин Стойчев тим надигра като гост Сунгурлу Беледийеспор и Калоян Балабанов с 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) в среща от петия кръг в зала „Махмут Аталай“.

Бърдаров стана втори по резултатност с 14 точки (1 блокада). Матей Казийски завърши с 2 точки.

Най-резултатен в двубоя бе бразилският диагонал Дарлан Соуса с 25 точки (5 аса, 3 блокади). Халит Куртулуш добави 6 точки. За домакините Калоян Балабанов се появи като резерва в първия и третия гейм, но не записа точков актив. Най-резултатен за Сунгурлу бе Оскар Алве Еспеланд с 16 точки, а Османи Уриарте добави 11 точки.

Халкбанк е втори във временното класиране с 14 точки (5 победи), Сунгурлу е с шест поражения и без спечелена точка.

# Денислав Бърдаров #ВК Халкбанк Анкара

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