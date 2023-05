Денвър Нъгетс записа втора победа над Лос Анджелис Лейкърс

Плеймейкърът на Денвър Нъгетс Джамал Мъри вкара 37 точки, 23 от които в последната четвърт, за победата със 108:103 над гостуващия Лос Анджелис Лейкърс във втория мач от финалната серия в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация.

По този начин "буците" поведоха с 2:0 успеха и се нуждаят от още два в оставащите пет мача, за да се класират за финала в Лигата за пръв път в своята история.

Нъгетс изоставаха с 11 точки в средата на третата четвърт, но успяха да направят обрат и на свой ред да поведат с 12 няколко минути преди края. Гостите от Лос Анджелис успяха да стопят пасива си до само две точки след тройка на Остин Рийвс минута преди края на мача, но с точни изпълнения на Мъри от наказателната линия домакините подпечатаха победата си.

Към 37-те си точки Мъри добави 10 борби, пет асистенции и четири откраднати топки. Добър мач за победителите направи и Никола Йокич, който записа "трипъл-дабъл" 23 точки, 17 борби и 12 асистенции. Сърбинът обаче стреля само 43% от игра, 0% от тройката и не вкара нито една точка в последната четвърт на мача, когато нападението на тима бе дирижирано изцяло от съотборника му Мъри.

