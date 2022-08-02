Девойките по художествена гимнастика покориха езерото "Окото" в Рила
Девическият национален отбор на България по художествена гимнастика (индивидуално) покори езерото "Окото", което второто от Седемте рилски езера.
Елвира Краснобаева, Дара Стоянова, Никол Тодорова, Дара Малинова и Магдалена Вълкова, водени от старшитреньора на отбора Райна Тошева и нейния помощник Габриела Грошева покориха езерото "Окото" през вчерашния ден.
Разходката до "Окото" бе част от заниманията на девойките от седмия ден на техния лагер в Банско.
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