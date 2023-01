Дибала дари златния си медал от Мондиала на клубния си тим Рома

Пауло Дибала реши да подари своя медал за световен шампион на клубния си тим Рома. Италианският клуб приветства жеста на аржентинския си нападател в социалните мрежи.

Paulo Dybala has entrusted the club’s Historical Archive with his World Cup winner’s medal.#ASRoma pic.twitter.com/O9foMXUWpr