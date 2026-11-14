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Дидие Дигар пое Ланс след тежкото поражение от Комо в Шампионската лига

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Спорт
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40-годишният специалист подписа договор до лятото на 2028 година и стана третият треньор на френския клуб от началото на сезона

Дидие Дигар пое Ланс след тежкото поражение от Комо в Шампионската лига
Снимка: AP Photo
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Дидие Дигар е новият старши треньор на Ланс, съобщиха официално от клуба, който се състезава във френската Лига 1. 40-годишният специалист подписа договор до лятото на 2028 година и ще има задачата да стабилизира представянето на отбора след поредица от разочароващи резултати.

Дигар заменя на поста Яник Каюзак, който беше освободен след серия от поражения. Сред тях се откроява разгромната загуба с 1:9 от италианския Комо в Шампионската лига, която допълнително задълбочи проблемите на френския тим.

Новият наставник се превръща в третия треньор на Ланс от началото на настоящия сезон, което показва трудностите, пред които е изправен клубът.

В треньорската си кариера Дигар вече има опит начело на Ница, където работи и по време на състезателната си кариера.

Като футболист французинът е защитавал цветовете на Пари Сен Жермен, Мидълзбро, Ница и Бетис.

Назначението му поставя началото на нов етап за Ланс, който ще се опита да преодолее негативната серия и да подобри представянето си както във вътрешното първенство, така и в европейските клубни турнири.

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#Дидие Дигар #ФК Ланс

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