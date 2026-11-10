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След фиаското в Шампионската лига, Ланс се раздели със старши треньора Яник Каюзак

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Спорт
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След 10 мача Ланс е на 11-то място във френското първенство с 13 точки.

фиаското шампионската лига ланс раздели старши треньора яник каюзак
Снимка: БТА
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Ланс уволни старши треньора Яник Каюзак.

41-годишният специалист пое отбора на 15 септември, замествайки Дино Топмьолер, който напусна клуба след шест мача. Под ръководството на Каюзаку Ланс изигра девет мача във всички турнири, като спечели три и загуби шест.

Но преди всичко унижението в Шампионската лига срещу Комо (1:9) е причината за освобождаването на корсиканеца. Още преди мача в неделя срещу Олимпик Марсилия, по време на който феновете развяха трансперанти, изразяващи „срама“, който са понесли, ръководството на клуба започна да обмисля бъдещето му. Загубата от Олимпик (1:2) в крайна сметка реши съдбата му.

За потенциален заместник на Каюзак се сочи Пиер Саж. Френският мениджър беше начело на Ланс миналия сезон и изведе клуба до второ място в Лига 1 и титлата в турнира за Купата на Франция. Той напусна това лято, за да се присъедини към Кристъл Палас във Висшата лига, където преживява катастрофален старт на сезона, заемайки дъното на таблицата само със седем точки от десет мача. Уволнението му все още не е обявено официално, но слуховете се засилиха през последните дни.

След 10 мача Ланс е на 11-то място във френското първенство с 13 точки. В общото класиране на Шампионската лига отборът е на 33-то място с три точки.

Следващият мач на тима е на 21 ноември у дома срещу Тулуза.

#Яник Каюзак #ФК Ланс

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