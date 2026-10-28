Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал

Турският гранд Фенербахче официално обяви назначаването на Дирк Каут за временен старши треньор на отбора. Нидерландецът ще води истанбулския клуб до намирането на постоянен заместник на Исмаил Картал, който подаде оставка след загубата с 1:2 от големия съперник Галатасарай.

Поражението в дербито остави Фенербахче на шест точки зад лидера в турското първенство, което доведе до раздялата с досегашния наставник.

"След оставката на Исмаил Картал нашият клуб назначи Дирк Каут за технически отговорник на представителния мъжки отбор до назначаването на нов старши треньор“, съобщиха официално от Фенербахче.

Каут е добре познат на привържениците на истанбулския клуб, след като носи екипа на "фенерите“ и спечели шампионската титла на Турция през 2014 година. Преди това нидерландецът игра за Ливърпул в периода 2006–2012 година.

В треньорската си кариера 46-годишният специалист е водил АДО Ден Хааг, Дордрехт и белгийския Беершот. През юни той се присъедини към щаба на Исмаил Картал във Фенербахче, а сега получава възможност да застане начело на първия отбор.

Дебютът на Каут ще бъде още тази събота срещу Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов.

Само няколко дни по-късно, на 4 ноември, нидерландецът ще се изправи срещу бившия си клуб Ливърпул в двубой от Шампионската лига.