БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерство на отбраната засилва наблюдението по...
Чете се за: 00:40 мин.
Вселенският патриарх Вартоломей и патриарх Даниил...
Чете се за: 01:07 мин.
Иво Христов: Ще се опитаме дефицитът да бъде в рамките на 3%
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Добруджа отстрани Монтана от турнира за Купата на България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Втородивизионният отбор стигна до успеха с голове след почивката.

Славия - Добруджа
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Отборът на Добруджа се класира за осминафиналите на турнира за Купата на България, отстранявайки състава на Монтана. Домакините се наложиха с 2:1 у дома и така намериха място в следващата фаза на надпреварата.

Първото полувреме в Добрич не предложи интересни ситуации, освен няколко разбърквания пред двете врати, които не завършиха с опасни удари.

Футболистите на Добруджа излязоха напред в резултата в 59-ата минута, когато Аймен Суда реализира след асистенция на Андриан Димитров.

В 74-ата минута добруджанци за втори път пратиха топката във вратата на Монтана, но Кристиян Бешев се оказа в засада.

Монтана изравни в 83-ата минута чрез Мартин Милушев.

Радостта на гостите обаче бе твърде кратка. Още в ответната атака Добруджа отново излезе напред, а точен бе Петър Принджев, който се разписа с глава за крайното 2:1. Крилото остана зад защитата и засече центриране от ляво в обратния за вратаря ъгъл на вратаря Симеонов.

Добруджа е предпоследният отбор, който се класира за осминафиналите. Там място вече намериха Локомотив Горна Оряховица, Арда Кърджали, Ботев Враца, ЦСКА 1948, Локомотив София, Славия, Локомотив Пловдив, Дунав Русе, Лудогорец, Ботев Пловдив, Левски, Черно море, ЦСКА и Хебър Пазарджик. Освен Добруджа, другите представители на Втора лига са Локомотив Горна Оряховица и Хебър Пазарджик. Последният осминафиналист ще бъде победителят от двубоя между Етър Велико Търново и Спартак Варна.

#Купа на България по футбол 2026/2027 # Добруджа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
1
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ - свети Йоан Рилски
2
Празнуваме паметта на небесния покровител на българския народ -...
Самолет кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
3
Самолет кацна извънредно в София заради сигнал за бомбена заплаха
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет за Виена до летището в София
4
ВВС: Изтребители МиГ-29 са ескортирали успешно пътническия самолет...
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват валежи и застудяване
5
Слънчево и по-топло във вторник, в края на седмицата се очакват...
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на Републиката, ще бъдат подведени под отговорност
6
Макрон в обръщение към нацията: Тези, които търсят унищожението на...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
3
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
5
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
6
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана

Още от: Футбол

Спартак Варна навакса пасив от два гола и елиминира Етър от Купата на България
Спартак Варна навакса пасив от два гола и елиминира Етър от Купата на България
ЦСКА планира да открие реконструирания стадион "Българска армия" срещу Славия ЦСКА планира да открие реконструирания стадион "Българска армия" срещу Славия
Чете се за: 01:45 мин.
Килиан Мбапе: Всеки, който си мисли, че съм перфектен, очевидно няма телевизор Килиан Мбапе: Всеки, който си мисли, че съм перфектен, очевидно няма телевизор
Чете се за: 05:50 мин.
Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември Спортният арбитраж решава съдбата на финала за Купата на африканските нации през ноември
Чете се за: 01:40 мин.
Тиери Анри ще бъде водещ на церемонията на 70-ото издание на "Златната топка" Тиери Анри ще бъде водещ на церемонията на 70-ото издание на "Златната топка"
Чете се за: 01:37 мин.
Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия Заподозрените за палежа на антени „Старлинк“ край София са родени Германия
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Франция обмисля локални вечерни часове след масовите протести и вълната от безредици Франция обмисля локални вечерни часове след масовите протести и вълната от безредици
Чете се за: 04:00 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите? СПЕЦИАЛНО: Италия отблизо – кой печели от протестите?
Чете се за: 02:05 мин.
По света
Министерство на отбраната засилва наблюдението по Черноморието с...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След ударите по „Челси-3“: Разследващите иззеха първи...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
„Не му е за първи път“: Бащата на намушканото момче в...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Заплаха за бомба на борда: Самолет от Тел Авив до Виена се приземи...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ