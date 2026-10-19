Добруджа отстрани Монтана от турнира за Купата на България

Отборът на Добруджа се класира за осминафиналите на турнира за Купата на България, отстранявайки състава на Монтана. Домакините се наложиха с 2:1 у дома и така намериха място в следващата фаза на надпреварата.

Първото полувреме в Добрич не предложи интересни ситуации, освен няколко разбърквания пред двете врати, които не завършиха с опасни удари.

Футболистите на Добруджа излязоха напред в резултата в 59-ата минута, когато Аймен Суда реализира след асистенция на Андриан Димитров.

В 74-ата минута добруджанци за втори път пратиха топката във вратата на Монтана, но Кристиян Бешев се оказа в засада.

Монтана изравни в 83-ата минута чрез Мартин Милушев.

Радостта на гостите обаче бе твърде кратка. Още в ответната атака Добруджа отново излезе напред, а точен бе Петър Принджев, който се разписа с глава за крайното 2:1. Крилото остана зад защитата и засече центриране от ляво в обратния за вратаря ъгъл на вратаря Симеонов.

Добруджа е предпоследният отбор, който се класира за осминафиналите. Там място вече намериха Локомотив Горна Оряховица, Арда Кърджали, Ботев Враца, ЦСКА 1948, Локомотив София, Славия, Локомотив Пловдив, Дунав Русе, Лудогорец, Ботев Пловдив, Левски, Черно море, ЦСКА и Хебър Пазарджик. Освен Добруджа, другите представители на Втора лига са Локомотив Горна Оряховица и Хебър Пазарджик. Последният осминафиналист ще бъде победителят от двубоя между Етър Велико Търново и Спартак Варна.