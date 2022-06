Дори борбената игра на Керкхове не прекъсна победната серия на Швьонтек

Ига Швьонтек победи Лесли Керкхове с 6:4, 4:6, 6:3 в мач от втория кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис.

Лидерката в световната тенис ранглиста при жените допусна два поредни пробива и изоставаше с 2:4 гейма в първия сет. Полякинята загуби едва шест разигравания до края на частта и поведе в сетовете.

Нидерландката отново проби своята опонентка за 4:3 във втората част и изравни сетовете.

Sliding into the third round...



World No.1 Iga Swiatek passes a tough test from Lesley Pattinama Kerkhove 6-4, 4-6, 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/XoCr1Fpqu6