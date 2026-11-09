Дронове и геополитическо напрежение свиха туризма в Източна Латвия

Туристическият сектор в източния граничен регион на Латвия прави всичко възможно да се възстанови след вълната от отменени резервации през месеците май и юни, съобщават от Министерството на икономиката.

На 6 ноември правителството разгледа доклад на министерството, обобщаващ ситуацията с развитието на туризма в региона след инцидентите с въздушни заплахи и засилената активност на дронове през месец май тази година.

По данни на Латгалската туристическа асоциация от началото на юли, през първото полугодие на 2026 г. геополитическите рискове и инцидентите със сигурността в граничната зона са довели до най-малко 5907 отменени резервации в местата за настаняване и туристическите атракции.

Интересен факт е, че 58,5% от предприемачите в източната гранична зона на Латвия съзнателно са започнали да прикриват точната си локация в своите маркетингови кампании, за да се дистанцират в съзнанието на потребителите от асоциации с рискове за сигурността. През втората половина на май бе отчетен спад на новите резервации с 40 до 60%, като над 80% от анкетираните компании тогава са прогнозирали отрицателна динамика.

През лятото обаче бе отбелязано частично възстановяване благодарение и на допълнителното финансиране, отпуснато през юли от Латвийската агенция за инвестиции и развитие (LIAA) за укрепване на имиджа на граничния регион като безопасна и атрактивна дестинация.

Осигурени бяха средства за популяризиране на инициативата „Дни на домашните кафенета“ и за дигитални кампании с инфлуенсъри от Литва и Естония. По данни на министерството тези кампании са достигнали до обща аудитория от над 1,17 милиона души, макар да липсват данни колко от тях впоследствие реално са посетили Латвия.

„След спада на туристическото търсене в началото на годината, през летния сезон в източния граничен регион се забелязват признаци на стабилизиране и възстановяване на туристическите потоци. Въпреки че броят на обслужените туристи през юни и юли 2026 г. бе съответно с 6,34% и 5,65% по-нисък в сравнение със същите месеци на 2025 г., през август бе отчетен ръст от 10,22%. Това се дължи основно на 12,3% увеличение при вътрешния туризъм, но положителни тенденции се наблюдават и в сегмента на чуждестранните гости“, заявяват от Министерството на икономиката.

Положителната тенденция се потвърждава и от данните на Службата за държавни приходи – през юли 2026 г. спрямо юли 2025 г. оборотът в сектора на общественото хранене в региона е нараснал с 12,2% (от 3,48 милиона на 3,91 милиона евро), в сектора на настаняването увеличението достига 8,5% (от 691 хиляди на 749 хиляди евро), а ръст от 30,3% (от 194 хиляди на 253 хиляди евро) е регистриран при туроператорите и туристическите агенции – макар че в много от случаите тези пътувания са били организирани от източния регион към други дестинации, а не към самия него.

„Латвийската туристическа индустрия все още не е достигнала потенциала си отпреди пандемията и войната. В сравнение със същия период на 2019 г., общият брой на пренощувалите гости в латвийските места за настаняване през първите осем месеца на 2026 г. е с 0,3% по-нисък, включително спад от 14,7% при чуждестранните туристи, докато при местните жители се отчита увеличение от 30,8%“, допълват от икономическото ведомство.

Статия, написана от LSM English (Latvian Public Media), първоначално публикувана на 9 ноември 2026 г.