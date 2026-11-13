Дунав победи ЦСКА след петгеймова битка в мъжкото волейболно първенство

Дунав (Русе) постигна победа над ЦСКА с 3:2 (25:19, 20:25, 25:18, 22:25, 15:12) в двубой от петия кръг на мъжкото волейболно първенство. Срещата се проведе в зала "Дунав“ в русенския квартал "Здравец“.

Преди началото на мача двата отбора и присъстващите в залата почетоха с минута мълчание паметта на загиналите при верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“ на 10 ноември.

Домакините започнаха по-уверено и поведоха с 3:0 още в първите разигравания. Русенци запазиха преднината си през цялата първа част и я спечелиха с 25:19.

Във втория гейм ЦСКА успя да отговори. След равностойно начало и резултат 3:3 „червените“ поеха инициативата, натрупаха преднина и изравниха общия резултат след 25:20.

Дунав отново наложи своя ритъм в третата част. Домакините контролираха развоя на гейма и стигнаха до успех с 25:18, с което поведоха с 2:1.

Четвъртият гейм предложи по-оспорвана игра, като двата състава се движеха точка за точка до 11:11. След това ЦСКА успя да вземе крехък аванс и го задържа до края, за да спечели частта с 25:22 и да изпрати срещата в тайбрек.

В решителния пети гейм Дунав демонстрира по-голяма стабилност. Русенският отбор водеше през цялото време и не допусна обрат, затваряйки мача с 15:12.

В следващия кръг Дунав ще гостува на Монтана на 20 ноември, докато ЦСКА ще се изправи срещу Пирин в Разлог два дни по-късно – на 22 ноември.