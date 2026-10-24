Дунав Русе и Локомотив София с шанс да се измъкнат от дъното

В Русе Дунав приема Спартак Варна от 14:00 часа. Тимът от Русе набра скорост при завръщането на Георги Чиликов и ще търси втора поредна победа след успеха над Септември в миналия кръг. До момента Дунав има само две победи от 12 мача, а нов успех може да го извади над чертата на изпадащите.

Локомотив София пък приема Ботев Враца в "Надежда" от 16:30 в нов опит също да се измъкне от зоната на изпадащите. Отборът на Любослав Пенев изпитва сериозни трудности и до момента има само една победа в Първа лига. Победата над Вихрен за Купата на България обаче дава надежди, че отборът ще успее да разкрие сериозния си потенциал и да се намести поне в средата на таблицата.

Програмата за 12-тия кръг в Първа лига:

23 октомври

ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив 4:0

24 октомври

• 14:00 ч. Дунав – Спартак Варна

• 16:30 ч. Локомотив София – Ботев Враца

26 октомври

• 17:00 ч. Локомотив Пловдив – Славия

• 19:30 ч. ЦСКА – Лудогорец

27 октомври

• 17:00 ч. Черно море – Септември

• 19:30 ч. Арда – Левски