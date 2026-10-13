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Дунав се подсили с полски диагонал

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Спорт
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Кацпер Внук е висок 2 метра и има богата визитка.

Кацпер Внук
Снимка: Пресслужба
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Волейболният отбор на Дунав се подсили с 26-годишния полски състезател Кацпер Внук, съобщиха от русенския клуб. Той играе на поста диагонал и е висок 200 сантиметра.

Внук идва в Русе след престой, подготовка и участие в контролни срещи с шампиона на Полша - Алурон Варта Заверче. През кариерата си полският волейболист е играл още за местните КФЦ Гвардия Вроцлав, БАС Бялисток, Екзакт Системс Норвид Ченстохова, ПСЖ КПС Седлце, КГХМ СПС Хробри Глогув, АЗС АГХ Краков и Новак-Мости МКС Бендзин.

От Дунав добавиха, че като юноша Внук става шампион на Полша и печели отличието за най-полезен състезател.

„Човек, който определено ще вдигне класата на отбора“, посочват от волейболния клуб.

#Кацпер Внук #ВК Дунав Русе

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