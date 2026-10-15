Двама астронавти ще излязат в открия Космос, за да инсталират слънчеви панели

Американският астронавт Анил Менън и канадският му колега Джошуа Кътрик ще осъществят две излизания в открития Космос в рамките на десет дни, за да инсталират слънчеви батерии на Международната космическа станция, съобщи НАСА на своя официален сайт.

Според американското космическо ведомство първото излизане в открития Космос ще се състои на 29 октомври, а второто е планирано за 5 ноември.

Очаква се по време на работата си астронавтите да монтират седмия и осмия слънчев панел от типа IROSA на станцията. С това ще завърши процесът по увеличаване на мощностите на орбиталната станция, като производството на електроенергия ще достигне 215 киловата.