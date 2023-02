Две асистенции на Роналдо помогнаха на Ал-Насър да оглави класирането

Ал-Насър победи Ал-Таавон с 2:1 в мач от 17-ия кръг на Саудитската професионална лига. Звездата на победителите Кристиано Роналдо асистира и за двете попадения на тима си.

В 17-ата минута португалецът направи диагонално подаване по ширината на терена и изведе Абдулрахман Гариб сам срещу противниковия вратар. Полузащитникът откри резултата с фалцов удар в далечния ъгъл.

След почивката гостите изравниха резултата на стадион "MRSOOL Парк" в Рияд. Алваро Медран засече от ждроб центриране в наказателното поле на Мохамед Зайед Ал Гамди.

Леандре Тауамба също изпрати топката в мрежата, но попадението му бе отменено след намесата на ВАР поради засада.

В 74-ата минута Абдула Маду оформи крайния резултата с плътен шут от непосредствена близост. Първоначално голът не бе зачетен заради засада на Кристиано Роналдо, но след преразглеждане на ситуацията с помощта на ВАР голът бе признат.

Ал-Насър заема лидерската позиция в класирането с актив от 40 точки, колкото имат вторият Ал-Итихад и третият Ал-Шабаб. Ал-Таавон остава на 5-ото място в подреждането с 30 пункта.

След победата Кристиано Роналдо изрази радостта си с публикация в социалните мрежи.

