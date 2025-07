Официално: Арсенал обяви Виктор Гьокереш

Една от най-проточените саги на летния трансферен прозорец стигна своето заключение. Вицешампионът на Англия Арсенал обяви дългоочаквания трансфер на централен нападател - головата машина на Спортинг Лисабон Виктор Гьокереш.

"Артилеристите" финализираха сделка с първенеца на Португалия на стойност 63 милиона евро с допълнителни 10 милиона за бонуси. 27-годишният швед подписа за 5 години и ще носи легендарния номер 14 на "Емирейтс".

Viktor Gyökeres is a Gunner



