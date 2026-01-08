Манчестър Сити допусна нова грешка във Висшата лига в домакинството на Брайтън

Срещата между Манчестър Сити и Брайтън от 21-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 1:1. "Гражданите" пропуснаха нова възможност да скъсят разликата до лидера Арсенал.

Първите по-опасни положения на стадион "Етихад" в Манчестър бяха на сметката на "чайките". Джанлуиджи Донарума отрази изстрели на Паскал Грос и Ферди Кадиоглу.

В 40-ата минута домакините получиха дузпа след намесата на ВАР. Диего Гомес фаулира Жереми Доку, а Ерлинг Холанд се разписа от бялата точка.

След почивката "небесносините" можеха да удвоят преднината си, но Бернардо Силва стреля в дясната греда.

Гостите възобновиха равенството след час игра. Каору Митома оформи крайния резултат с удар извън наказателното поле. По-късно японецът стреля в лявата греда от нулев ъгъл.

Манчестър Сити остава на второто място в класирането с актив от 43 точки. Брайтън се изкачи до 11-ата позиция в подреждането с 29 пункта.