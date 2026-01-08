Манчестър Юнайтед стигна до равенство с Бърнли в първия мач на Дарън Флечър

Двубоят между Бърнли и Манчестър Юнайтед от 21-ия кръг на Висшата лига завърши при равенство 2:2. Това бе първи мач за временния мениджър Дарън Флечър, след раздялата с Рубен Аморим.

Домакините поведоха в резултата в 13-ата минута на стадион "Търф Мур" в Бърнли. Центриране на Башир Хъмфрис се отклони от крака на Ейдън Хевън и попадна във вратата на Сен Ламенс.

Преди почивката Лисандро Мартинес прати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено поради нарушение в хода на атаката.

Пет минути след началото на второто полувреме "червените дяволи" възобновиха равенството. Бенямин Шешко стреля от движение в далечния ъгъл след подаване в наказателното поле на Бруно Фернандеш. Шест минути по-късно португалецът бе близо да запише името си сред голмайсторите, но стреля в напречната греда.

Гостите стигнаха до обрат след час игра. Бенямин Шешко засече от въздуха центриране в пеналтерията на Патрик Доргу.

Възпитаниците на Скот Паркър стигнаха до точката с гол в 66-ата минута. Джейдън Антъни проби в наказателното поле и оформи крайния резултат с фалцов удар в далечния горен ъгъл.

В края на сблъсъка резервата Шей Лейси можеше да донесе успеха на гостите, но стреля в напречната греда.

Манчестър Юнайтед заема 7-ото място в класирането с актив от 32 точки. Бърнли остава на предпоследната 19-а позиция в подреждането с 13 пункта.