Кристиан Ромеро нападна ръководството на Тотнъм

Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро се извини на феновете на отбора след загубата с 2:3 от Борнемут и отправи упреци към ръководни фактори в клуба.

„Шпорите“ претърпяха нова загуба в тежка вечер за мениджъра Томас Франк, който беше забелязан неволно да пие от чаша за кафе с емблемата на големия съперник в Северен Лондон - Арсенал.

„Извинявам се на всички фенове, които ни следват навсякъде, които винаги са там и ще продължат да бъдат. Ние сме отговорни, няма съмнение в това. Аз съм първият. Но ще продължим да се изправяме пред това и да се опитваме да обърнем ситуацията, за себе си и за клуба. В такива моменти би трябвало други хора да излязат да говорят, но те не го правят – както се случва от няколко години насам. Те се появяват само когато нещата вървят добре. Да бъдем всички заедно, така ще бъде по-лесно да се справим с тази ситуация“, написа Ромеро в Инстаграм

View this post on Instagram A post shared by Cristian Romero (@cutiromero2)



