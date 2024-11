Две от две за световния номер 2 Александър Зверев на Финалите на ATP в Торино

Александър Зверев записа втора победа в група "Джон Нюкомб" на финалите на ATP в Торино. Световният номер 2 надделя в два сета над Каспер Рууд със 7:6(3), 6:3 за час и 25 минути. Двубоят предложи пълна доминация в сервис геймовете, като се стигна до само една точка за пробив, която германецът реализира за 5:3 във втората част.

В първия сет двамата тенисисти успяваха да взимат комфортно подаванията си, като в нито един от 12-е гейма не се стигна до точка за пробив. Съответно спорът за надмощие трябваше да бъде решен с тайбрек, в който световният номер 2 изнесе същински рецитал, за да поведе в резултата след 7-3 в 13-ия гейм.

Престрелките от сервис продължиха и във втората част, но при 4:3 в полза на Зверев, той бе първия, който намери пролука в подаването на световния номер 7 и с първата си възможност реализира първия пробив в мача.

Leaving it all out there Zverev & Ruud end this epic point with a smile! #NittoATPFinals pic.twitter.com/d4PEx6ugnU

Той се оказа и единственият, тъй като германецът затвори сервис гейма си на нула, а с това и мача с 6:3 във втория сет.

On a charge @AlexZverev makes it 2 from 2 at the #NittoATPFinals with a 7-6 6-3 win over Ruud! pic.twitter.com/kcJf49ePPc