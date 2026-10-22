Две жени ще бъдат изправени пред съда заради разпространение на фентанил в Русе

Обвинителен акт срещу две млади жени за разпространение и държане на фентанил бе внесен в съда от Окръжна прокуратура – Русе. Количеството от 2,23 грама е на стойност 59 300 евро, информират от прокуратурата.

На 27 май т.г. 32-годишната А.Т. посетила жилището на другата жена, за да закупи доза фентанил. По това време Р.Н., на 28 години, била с мярка за неотклонение „Домашен арест“ на адреса си в Русе. Въпреки това тя продължила да продава наркотици на различни лица от дома си, като дрогата била доставяна на адреса по различни начини, включително и с куриер.

При претеглянето на дозата двете се скарали и посетителката успяла да вземе стъклено шишенце, в което имало фентанил за разпространение. Опитала да напусне апартамента, но се стигнало до физическа разправа пред входа на жилището. Тогава шишенцето се счупило, съдържанието се разпиляло, а свидетел на инцидента се обадил на тел. 112.

С изготвения обвинителен акт Р.Н. е предадена на съд за държане и разпространение на наркотика, а А.Т. – за неговото придобиване и държане. За тези престъпления са предвидени наказания „лишаване от свобода“ за срок от две до осем години и глоба от 2500 до 10 000 евро.

По искане на прокуратурата дилърката е с постоянна мярка „задържане под стража“ и до приключване на наказателното производство е настанена в затвора в Сливен.