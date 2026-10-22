БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция...
Чете се за: 04:22 мин.
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по...
Чете се за: 01:05 мин.
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление,...
Чете се за: 00:37 мин.
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен...
Чете се за: 00:47 мин.
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на...
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата...
Чете се за: 04:37 мин.
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Две жени ще бъдат изправени пред съда заради разпространение на фентанил в Русе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази
правосъдие - съд - Темида
Снимка: Canva
Слушай новината

Обвинителен акт срещу две млади жени за разпространение и държане на фентанил бе внесен в съда от Окръжна прокуратура – Русе. Количеството от 2,23 грама е на стойност 59 300 евро, информират от прокуратурата.

На 27 май т.г. 32-годишната А.Т. посетила жилището на другата жена, за да закупи доза фентанил. По това време Р.Н., на 28 години, била с мярка за неотклонение „Домашен арест“ на адреса си в Русе. Въпреки това тя продължила да продава наркотици на различни лица от дома си, като дрогата била доставяна на адреса по различни начини, включително и с куриер.

При претеглянето на дозата двете се скарали и посетителката успяла да вземе стъклено шишенце, в което имало фентанил за разпространение. Опитала да напусне апартамента, но се стигнало до физическа разправа пред входа на жилището. Тогава шишенцето се счупило, съдържанието се разпиляло, а свидетел на инцидента се обадил на тел. 112.

С изготвения обвинителен акт Р.Н. е предадена на съд за държане и разпространение на наркотика, а А.Т. – за неговото придобиване и държане. За тези престъпления са предвидени наказания „лишаване от свобода“ за срок от две до осем години и глоба от 2500 до 10 000 евро.

По искане на прокуратурата дилърката е с постоянна мярка „задържане под стража“ и до приключване на наказателното производство е настанена в затвора в Сливен.

#Окръжна прокуратура – Русе #разпространение на фентанил #Русе #фентанил

Последвайте ни

ТОП 24

При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица Радослав Ревански
1
При спецакция на ГДБОП и ДАНС: Арестуваха кмета на Община Белица...
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
2
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е категорична победа за финансовата стабилност на държавата
3
Константин Проданов: Решението на КС за бюджета за 2026 г. е...
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
4
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите на Бургас и Несебър
5
Ниско прелитащи военни самолети и изтребители притесниха жителите...
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
6
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Криминално

Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на ГДБОП срещу онлайн измами (СНИМКИ) Деветима задържани и щети за 600 000 евро след акцията на ГДБОП срещу онлайн измами (СНИМКИ)
Чете се за: 02:30 мин.
Нелегални цигари за милиони евро "под прикритие" в чипс и корнфлейкс Нелегални цигари за милиони евро "под прикритие" в чипс и корнфлейкс
Чете се за: 03:42 мин.
Митничари задържаха 1500 литра алкохол, обявен като "ракия" Митничари задържаха 1500 литра алкохол, обявен като "ракия"
Чете се за: 02:10 мин.
Непълнолетен преби жестоко мъж със синдром на Даун Непълнолетен преби жестоко мъж със синдром на Даун
Чете се за: 03:50 мин.
Арестуваха дилъри на екстази в Разград Арестуваха дилъри на екстази в Разград
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен Цветков
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува? ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кметът Ерол Мюмюн дава обяснения в районното управление, но не е...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Под прицела на прокуратурата: Ваня Стефанова поиска имунитета на...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Престъпен сговор и търговия с влияние: Повдигнаха обвинения на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по националните...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ