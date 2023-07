Двукратната шампионка на Уимбълдън Петра Квитова започна с победа над Жасмин Паолини

Чехкинята Петра Квитова, която е двукратна шампионка на Уимбълдън, се класира за втория кръг на турнира от Големия шлем, след като се наложи над италианката Жасмин Паолини с 6:4, 6:7 (5), 6:1.

Квитова, която е поставена под №9 в схемата, победи Паолини и миналата година в турнира отново в три сета.

Петра Квитова завърши мача с 8 аса и 36 печеливши удара.

33-годишната чехкиня ще срещне във втория кръг победителката от двубоя между белорускинята Аляксандра Саснович и испанката Нурия Парисас Диа, който беше прекъснат при 6:2 за тенисистката от Беларус.

