Един българин, едно приложение и един скандал за милиарди

През изминалия месец войната между малките инвеститори и големите хедж фондове на "Уолстрийт" привлече вниманието на света. Това се случи, след като акциите на най-големия търговец за видеоигри на дребно "ГеймСтоп" нараснаха. Причина за това се оказаха вложения на малки инвеститори, организирали се в социалните мрежи.

Изкупуването на акциите на фирмата разгневи сериозно "Уолстрийт", причинявайки големи загуби за хедж фондовете. В същото време дребните търговци спечелиха милиони долари.

В центъра на тази икономическа сага присъства и българска следа. Голяма част от продажбата на акциите е извършена чрез платформата "Робинхуд", която дава възможност за търгуване на акции без да се заплащат комисионни. Съосновател и изпълнителен директор на фирмата е българинът Влад Тенев.

Кой е Влад Тенев?

Владимир Тенев напуска България на 5-годишна възраст, за да се установи заедно със семейството си в САЩ. И двамата му родители работят за Световната банка и го окуражават да се развива във финансовата индустрия.

Тенев учи математика в Станфордския университет, където се запознава с Байджу Бат - неговия настоящ бизнес партньор. След като завършва през 2008 г., Тенев записва докторска степен в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, но прекъсва обучението си, за да развива свой бизнес с Бат.

Двамата имат две краткотрайни бизнес начинания, сред които търговска фирма на "Уолстрийт". По време на движението "Окупирай Уолстрийт" през 2011 г. двамата приятели измислят проект, който да сложи край на таксите, които повечето брокерски компании начисляват. Идеята им е по този начин да привлекат по-младото поколение към онлайн търговията.

През 2014 г. проектът получава името "Робинхуд" – на името на английската легенда, който краде от богатите, за да дава на бедните. Американското икономическо списание "Fast Company" определя компанията им като "най-иновативната". През 2013 г. Влад Тенев е включен в популярната класация "30 под 30" на сп. "Форбс".

От тогава насам компанията се е разширила и освен с акции, потребителите могат да търгуват със злато и криптовалути. Приложението събира над 13 милиона потребители, много от тях младежи на възраст между 20 и 30 години.

По-рано този месец "Робинхуд" си навлече недоволството на клиенти, след като наложи ограничения върху търговията с "ГеймСтоп" и други променливи акции. Действията са рискови за малките инвеститори, които сега могат да загубят пари. Потребители се оплакаха, че компанията се грижи единствено за себе си.

Изпълнителният директор обясни решението си като заяви, че действа в защита на инвеститорите и отговаря на изискванията, наложени от Американската комисия за ценни книжа и борси.

These requirements exist to protect investors and the markets and we take our responsibilities to comply with them seriously, including through the measures we have taken today.