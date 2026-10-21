Един ден начело на енергетиката: 16-годишният Деян влезе в ролята на министър

Как изглежда един ден на министъра на енергетиката и какви решения и отговорности стоят зад тази позиция? Отговорите на тези въпроси потърси 16-годишният Деян Кюпелийски от 11. клас на Испанската гимназия в София, който за един ден зае мястото на министър Ива Петрова в рамките на инициативата „Мениджър за един ден“ на „Джуниър Ачийвмънт България“.

Интересът на Деян към инженерните специалности и нормативната уредба в енергийния сектор го мотивира да участва в инициативата и да се запознае отблизо с работата на една от водещите институции в държавата.

В предизвикателството се включиха и студентката втори курс по „Международни отношения“ в Софийския университет Йоана Вълчева и единадесетокласничката Антония Лазова от Старопрестолната професионална гимназия по икономика. Водени от интереса си към дипломацията и стратегическите партньорства в енергетиката, те заеха за ден позициите началник и служител на отдел „Международно сътрудничество“ в Министерството на енергетиката.

Министър Ива Петрова посрещна младежите сърдечно и с усмивка отстъпи кабинета си на Деян. На тримата тя обеща изпълнен с интересни задачи и нови знания ден, който да ги мотивира в бъдещото им професионално развитие.

Още в началото младите участници получиха конкретна задача - да се включат в подготовката на необходимата кореспонденция за участието на България в конференцията по глобалната инициатива за климата COP31, която ще се проведе през ноември 2026 г. в Анталия, Турция. Така те имаха възможност да се докоснат до реалната работа по международните ангажименти на страната в областта на климата и енергетиката.

Работният ден на министър Кюпелийски включваше и участие в заседание на Министерския съвет заедно с министър Петрова. На него беше представен проект на решение за резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта за енергетиката, проведено през септември в Дъблин, Ирландия. Деян се срещна и с министър-председателя Румен Радев.

Програмата на тримата младежи продължи с посещение в Народното събрание. Те влязоха в пленарната зала и заеха места в президиума, а заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов ги запозна с основните направления в законодателната дейност.

Младежите се запознаха и с дейността на пресцентъра на Министерството на енергетиката, където научиха повече за спецификите на институционалната комуникация и за начина, по който важната информация достига до хората.

В края на деня участниците отчетоха изпълнението на възложените им задачи и получиха от министър Петрова сертификати за участието си в инициативата. На церемонията присъства изпълнителният директор на „Джуниър Ачийвмънт България“ Мила Ненова.

В Министерството на енергетиката Деян, Йоана и Антония се запознаха с председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов, председателя на Комисията по енергетика в Народното събрание Румяна Петрова и изпълнителните директори на Българския енергиен холдинг и „Булгаргаз“ – Андрей Живков и Георги Татарски.

Деян придружи министър Петрова и на приема по повод Националния празник на Австрия в посолството на страната в София. Така денят му събра на едно място работата на изпълнителната власт, международните отношения и институционалната комуникация и показа колко разнообразни са задачите, които стоят пред един министър на енергетиката.

За тримата младежи инициативата беше възможност да видят отблизо как функционират държавните институции, да поемат реални задачи и да се срещнат с хора, които участват във вземането на решения. А натовареният график им даде и още един ценен урок: зад всяка отговорна позиция стоят много работа, добра организация и умението да подреждаш приоритетите си.