Едуардо Камавинга аут от сметките на Реал Мадрид

Реал Мадрид претърпя тежък удар часове преди първия си официален мач за новия сезон. Испанците ще се лишат от услугите на една от своите ключови фигури. От сметките на „белите“ отпадна Едуардо Камавинга, обявиха днес официално от клуба. Френският национал страда от разтежение на вътрешна връзка на лявото коляно и ще отсъства за дълъг период от време.

Според медиите в Испания полузащитникът няма да бъде на линия на мадридчани в следващите близо два месеца, което означава, че ще се завърне в игра през октомври. 21-годишният футболист се е контузил по време на тренировка, като впоследствие е преминал медицински тестове, които са потвърдили неговата диагноза.

