Елена Остапенко спечели тенис турнира на трева в Бирмингам

Латвийската тенисистка Елена Остапенко спечели турнира на трева в Бирмингам УТА 250 с награден фонд 259 303 долара, като се наложи на финала над чехкинята Барбора Кррейчикова със 7:6 (8), 6:4.

Първият сет бе много оспорван, като всяка от състезателките печелеше подаването си. Стигна се до тайбрек, в който Остапенко, която е полуфиналистка от "Уимбълдън" през 2018 г., показа по-здрави нерви, спасявайки един сетбол на чехкинята, а при четвъртата си възможност спечели частта. Първият сет продължи точно час.

Във втората част Остапенко поведе убедително с 5:1 след два пробива в първия и петия гейм. Крейчикова обаче върна един от пробивите стигна до 4:5 и дори водеше с 30:15 при сервиса на съперничката си, но латвийката успя да се наложи, с което взе и мача.

