Елена Рибакина ще играе на третия си пореден четвъртфинал в Абу Дабу в опит да го преодолее за първи път

Поставената под 1 Елена Рибакина победи Даниел Колинс във втория кръг на тенис турнира в Абу Даби. Казахстанката загуби първия сет с 4:6, но успя да спечели следващите два с 6:3, 6:4 за 2 часа и 17 минути игра.

Петата в света Рибакина вече води с 3-1 в двубоите с Колинс, а съперничеството им започна с победа за американката на турнира в Сан Хосе през 2021 г.

С третия си пореден успех над Колинс, Рибакина се класира за третия си четвъртфинал от началото на годината.

Signature sweatband celly ‍️ Top seed Elena Rybakina comes from behind to defeat Collins in Abu Dhabi! #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/vBJ1Y2xzDR

Бившата шампионка от Уимбълдън намираше място в Топ 8 при всичките си три участия до момента в Абу Даби, но никога не успяваше да се класира за полуфинал. Сега тя ще се опита да го направи срещу щастливата губеща Кристина Букса, която победи квалификантката Хедър Уотсън със 7:6(1) 7:5, за да стигне до първия си четвъртфинал на ниво турнир.

Рибакина и Букса играха съвсем наскоро за първи път. А победител в срещата им във втория кръг на турнира в Аделаида бе водачката в схемата на настоящия турнир.

Барбора Крейчикова, поставена под номер 4 и осмата в схемата Людмила Самсонова също си осигуриха двубой на четвърфиналите.

Крейчикова записа успех над щастливата губеща Сара Сорибес Тормо, която беше принудена да се оттегли при резултат 6:2, 1:0 и контузия на дясната ръка.

Slicing through in straight sets again



2023 Abu Dhabi finalist @LiudaSamsonova defeats Kalinina 6-1, 6-3 and will next face Krejcikova for a spot in the semis!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/Z176jUuijh