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Елферсберг и Лукас Петков отпаднаха от турнира за Купата на Германия

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Спорт
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Българският национал игра цял мач при загубата от Дармщат.

Елферсберг
Снимка: БТА
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Националът Лукас Петков и Елферсберг отпаднаха от турнира за Купата на Германия.

В дебютния си сезон в Бундеслигата Елферсберг загуби с 0:2 у дома от втородивизионнния Дармщат след превъзходен пряк свободен удар на Ларс Кел в началото и гол на Милан Смит през второто полувреме.

Лукас Петков игра пълни 90 минути за домакините. Той отправи шест удара към вратата на съперника, но не успя да се разпише.

В друг мач от 1/16-финалите, игран по същото време, Борусия Дортмунд победи Вердер Бремен с 3:2.

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#Купа на Германия по футбол 2026/27 #Елферсберг #Лукас Петков

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