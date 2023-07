Елина Свитолина надви Виктория Азаренка и се класира за 1/4-финалите на Уимбълдън

Украинката Елина Свитолина отстрани Виктория Азаренка (Беларус) и се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на Великобритания по тенис при жените.

Заемащата 76-а позиция в света Свитолина се наложи над 19-ата поставена Азаренка след обрат с 2:6, 6:4, 7:6(9) в среща от четвъртия кръг на турнира. Мачът продължи 2 часа и 49 минути.

Елина Свитолина поведе с 3:0 в третия сет, но допусна изравняване. В тайбрека тя изостана с 4:7, преди да обърне до 8:7 и впоследствие да спечели двубоя.

Epic. Elina @ElinaSvitolina outlasts Victoria Azarenka in a rollercoaster three-set thriller to progress to the quarter-finals 2-6, 6-4, 7-6(9) #Wimbledon pic.twitter.com/vikVFGuTFj