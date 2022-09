Елиуд Кипчоге подобри собствения си световен рекорд на маратона в Берлин

Кенийската легенда Елиуд Кипчоге счупи собствения си световен рекорд в маратона с 30 секунди, изминавайки разстоянието за 2:01:09 сек в германската столица Берлин.

На половината дистанция олимпийският шампион от Рио и Токио изглеждаше близо до това да се превърне в първия бегач, който слиза под два часа. Но независимо че темпото се забави и не слезе под границата от два часа, 37-годишният състезател подобри личното си постижение от Берлин преди четири години.

Сънародникът на Кипчоге – Марк Корир, финишира втори с време от 2:05:58, докато етиопецът Табу Абате се нареди трети с 2:06:28. Друг представител на Етиопия – Андамлак Белиху, който бяга с темпото на Кипчоге в рамките на две трети от състезанието, остана четвърти.

При жените, етиопката Тигист Асефа пробяга третото най-бързо време в историята, поставяйки рекорд на трасето от 2:15:37. Асефа не бе сочена сред предварителните фаворитки, но сензационно подобри личното си постижение с цели 18 минути.

Кипчоге се превърна в едва втория мъж, който печели четири пъти маратона в Берлин, присъединявайки се към етиопеца Хайле Гебреселасие, който бе най-добър в състезанието между 2006 г..и 2009 г.. Кениецът има вече 15 успеха в 17 маратона, включително не само двата му олимпийски триумфа, а и десет победи в Мейджърите от Световния маратон.

