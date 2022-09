Светът удари Европа за първи триумф на Лейвър Къп

Отборът на Света ликува с трофея от отборния тенис турнир Лейвър Къп за първи път в историята на надпреварата, след като Франсис Тиафо обърна Стефанос Циципас след 1-6, 7-6 (11), 10-8 за близо един час и 50 минути игра. С успеха на американеца воденият от Джон Макенроу придоби аванс от 13-8 точки и обезсмисли последния двубой от програмата на сингъл между Каспер Рууд и Тейлър Фриц.

Циципас започна ударно срещата и даде само гейм на Тиафо в откриващия сет. Първата ракета на Гърция буквално летеше по корта и не остави шансове на съперника. Нещата във втората част обаче се промениха и играта се изравни, като в крайна сметка се стигна до тайбрек. Той бе особено драматичен, като Циципас пропусна четири мачбола, докато Тиафо вкара мача в супертайбрек, реализирайки третия си сетбол след няколко страхотни отигравания. В него американецът отново показа по-здрави нерви и донесе първия трофей на Света в Лейвър Къп в петото издание на съревнованието.

