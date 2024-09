Ема Радукану също аут от турнира в Пекин

Неприятна новина застигна Ема Радукану на старта на новата седмица. Британката ще лиши силния турнир WTA 1000 в Пекин от своето присъствие. Действащата №54 в световната ранглиста се оттегли от участие, тъй като лекува контузия в крака. По този начин тя е превърна в поредната, която няма да играе в китайската столица след Ига Швьонтек, Елена Рибакина и Онс Жабер.

Припомняме, че 21-годишната тенисистка се контузи по време на турнира в Сеул преди дни, когато отпадна на четвъртфиналите срещу Дария Касаткина. Миналият сезон се оказа доста труден за Радукану, която го прекара в опит да се възстанови от операции на глезена и китката.

Hello, last week in Seoul i sprained some ligaments in my foot which unfortunately need some more time to heal. It means i can’t play in Beijing but I hope to be back competing as soon as i can